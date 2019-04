Unterfranken: Mann fährt mit 1,7 Promille in Regenauffangbecken

Ein Gastwirt aus dem Landkreis Kitzingen fuhr in der Nacht auf Montag mit seinem Auto auf der A 70 Richtung Würzburg in ein Regenauffangbecken. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit steuerte er sein Fahrzeug in die Anschlussstelle Schweinfurt-Hafen.

Fahrer durchbricht Leitplanke und fährt in Regenauffangbecken

Der Mann fuhr geradeaus über die Grünfläche und über die Auffahrt in Richtung Würzburg. Danach durchbrach er die Leitplanke und stürzte daneben in ein Regenauffangbecken. Dort kam sein Auto auf den Rädern zum Stehen und der Fahrer konnte leicht verletzt aussteigen.

Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Feuerwehr aus Schweinfurt die Leitplanke an der Unfallstelle abbauen. Bei der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bemerkten die Polizisten beim Fahrer Alkoholgeruch und der führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,68 Promille im Blut des 42-Jährigen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Lesen Sie auch: Unterfranken - SEK stürmt Wohnung