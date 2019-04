Am frühen Dienstagmorgen hat es eine Auseinandersetzung zwischen einer Radlerin und einer Frau mit Kinderwagen in Schweinfurt gegeben.Dabei hat die jetzt gesuchte Radlerin den Kinderwagen zweimal umgeworfen. Das vermeldet die Polizei, die nach Zeugen des Vorfalls sucht.

Fahrrad kam in Schweinfurt von hinten - dann eskalierte die Situation

Bis dato sind die Aussagen der 24-jährigen Frau mit dem Kinderwagen bekannt. Gegen 13.50 Uhr lief sie mit dem Kinderwagen, in dem ihr zehn Wochen altes Baby lag, auf dem rechten Gehweg der Schweinfurter Straße in Richtung Schweinfurt entlang. Anscheinend nahte von hinten ein Fahrrad, da sie plötzlich mehrfaches Klingeln vernahm.

Weil die junge Frau offensichtlich nicht schnell genug Platz machte, hielt eine Fahrradfahrerin bei ihr an und es entstand zunächst eine im Verlauf hitzige, verbale Auseinandersetzung. Dabei schob die unbekannte Fahrradfahrerin mehrfach ihren Vorderreifen gegen die Beine der Fußgängerin. Hierdurch trug das Opfer mehrere blaue Flecken davon.

Täterin geriet in Rage - Kinderwagen mehrfach umgeworfen

Dem aber noch nicht genug, erst einmal in Rage gekommen, kippte die Täterin den Kinderwagen noch zur Seite um, so dass das Baby herausfiel. Weil es aber fest angeschnallt in einer Babyschale lag, trug es augenscheinlich keine Verletzungen davon. Nachdem die junge Mutter den Kinderwagen wieder aufgerichtet hat, fuhr die Täterin nun noch mehrfach mit ihrem Rad gegen den Wagen, so dass er nochmals nach vorne umkippte. Jetzt erst schien die Täterin genug zu haben und radelte davon.

Die Beamten rieten der Frau wegen eventueller Verletzungen des Babys einen Arzt aufzusuchen.

Gegen die noch unbekannte Beschuldigte wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Folgende Beschreibung liegt von ihr vor:

Weiblich, etwa 60 Jahre alt

170 Zentimeter groß und schlank, sportliche Statur, kurzes gekräuseltes graues Haar, sprach Hochdeutsch

Ihr Damenfahrrad war blau, außerdem führte sie einen Fahrradanhänger mit

