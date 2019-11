Am Freitag gegen 18 Uhr ereignete sich an der Einmündung Deutschhöfer Straße/Schützenstraße in Schweinfurt ein folgenschwerer Verkehrsunfall, als die Fahrerin eines Autos beim Abbiegen einen kreuzenden Fußgänger übersah.

Auto erfasst Fußgänger in Schweinfurt: Mann schwer verletzt

Der Fußgänger überquerte die Fahrbahn an der Fußgängerampel bei "Grün" und wurde von dem Wagen erfasst, meldet die Polizei. Er kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein Schweinfurter Krankenhaus.