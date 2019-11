Schwebheim vor 1 Stunde

Tödlicher Unfall

Lkw-Fahrer stürzt in Franken von Ladefläche und stirbt noch an Unfallstelle

Im Landkreis Schweinfurt hat sich am Donnerstag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer stürzte so schwer, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb.