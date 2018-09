Lkw stürzt bei Unfall um - Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck gesperrt

Am Autobahndreieck Schweinfurt-Werneck ist am Mittwochnachmittag ein mit Frischfleisch beladener Sattelzug umgekippt. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern bis in die Donnerstagmorgenstunden an.

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor der 39-jährige Fahrer gegen 17.10 Uhr auf dem Abfahrtsast zur A70 die Kontrolle über seinen Mercedes-Sattelzug. Der Fleischlaster kippte um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer und seine 31-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Führerhaus befreien und blieben leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort ambulant um die beiden.

Schwierig gestalteten sich die Bergungsarbeiten des mit Frischfleisch beladenen Lkws. So ging es darum, die Ladung zu bergen, das Gefährt aufzurichten, abzutransportieren und danach noch von Dieselkraftstoff verunreinigtes Erdreich abzutragen. Bis in die Donnerstagvormittagsstunden war ein Bergungsunternehmen in Abstimmung mit Polizei, Autobahnmeisterei, Wasserwirtschaftsamt und Feuerwehr damit beschäftigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.