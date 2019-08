Im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt hat sich am Donnerstagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer ist nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Unterfranken gegen einen Baum gefahren. In der Folge wurde er tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt bezüglich der Unfallursache. Ein Sachverständiger soll die Beamten dabei unterstützen.

Gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen ging der Notruf ein, den ein weiterer Verkehrsteilnehmer absetzte. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahranfänger in einer Rechtskurve zwischen Stettenmühle und Kolitzheim in Richtung Zeilitzheim die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam der 19-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der junge Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Kreisstraße SW40 war für mehrere Stunden gesperrt.

Am Abend zuvor ereignete sich ebenfalls in Unterfranken ein schlimmer Unfall. Ein Motorradfahrer und ein Rettungswagen krachten ineinander. Der Biker schwebt in Lebensgefahr.