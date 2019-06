Gochsheim vor 9 Stunden

Bei Unfall verstorben

Gochsheim/Bayern: Lkw-Fahrer kommt von Straße ab und wird leblos am Steuer gefunden

Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer kam am Mittwoch im Kreis Schweinfurt in Unterfranken ums Leben. Nachdem sein Lastwagen von der Straße abkam, verstarb der Mann an der Unfallstelle.