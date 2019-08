Schwerer Unfall in Unterfranken: Auf der Staatsstraße 2274 zwischen Frankenwinheim und Gerolzhofen (Kreis Schweinfurt) hat sich am Freitagmorgen (23. August 2019) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei verunglückte eine 19-jährige Autofahrerin. An ihrem Wagen entstand ein Totalschaden.

Unfall bei Frankenwinheim: Ameise auf Arm der Frau (19)

Der Unfall konnte durch eine Ameise zustandekommen: Die 19-Jährige bemerkte das Insekt auf ihrem Arm als sie auf eine Rechtskurve zufuhr. Sie schlug nach der Ameise und fuhr anstatt nach rechts, geradeaus. Dabei überschlug sich das Auto und landete schließlich im Straßengraben.

Die 19-Jährige hatte Glück im Unglück: Sie verletzte sich nur leicht. Am Auto entstand jedoch ein Totalschaden von 14.000 Euro. Es wurde durch einen Autokran geborgen werden. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort.

