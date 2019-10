2016 stürzte Teile der Schraudenbach-Talbrücke an der A7 ein

Durch das Unglück in Unterfranken kam ein Arbeiter ums Leben, 14 Menschen wurden verletzt

Ende 2019 beginnt der Prozess gegen drei verantwortliche Ingenieure

Alle Informationen zum Prozess im Überblick:

Update, 07.10.2019: Prozess gegen Ingenieure beginnt im November

Circa drei Jahre nach dem tödlichen Brückeneinsturz bei Werneck (Kreis Schweinfurt) beginnt Anfang November 2019 der Prozess in Schweinfurt. Ab dem 6. November 2019 stehen drei Ingenieure vor Gericht, wie ein Sprecher des Amtsgerichts der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ihnen wird demnach fahrlässige Tötung und Körperverletzung vorgeworfen.

Insgesamt sind 13 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil im Brückeneinsturzprozess könnte im Februar 2020 fallen.

Update, 21.09.2017: Gutachten zu Brückeneinsturz belastet Statiker schwer

Laut dem nun vorliegenden Gutachten ist die Einsturzursache des Traggerüstes während des Betonierens im Bauabschnitt 3 ein Stabilitätsversagen einer Gerüststütze, eines sogenannten Joches, infolge mangelnder Horizontalsteifigkeit einer Jochverbindung. Verbindungselemente sollen unterdimensioniert gewesen sein, wodurch die Joche instabil geworden seien und es dadurch zum Einsturz gekommen sei.

Bei Auswertung der Unterlagen haben sich laut den Ermittlern Hinweise darauf ergeben, dass Statik und Ausführungsplanung hinsichtlich bestimmter Verbindungen nicht übereinstimmen. Die ungeeignete Konstruktion dieser Verbindungen ist nach den Ausführungen des Gutachtens "als primäre Einsturzursache anzusehen".

Aufgrund dieser Aussagen sind weitere Ermittlungen gegen die für die Berechnung der Statik und für die Erstellung der Ausführungszeichnungen Verantwortlichen sowie den zusätzlich eingebundenen Prüfingenieur erforderlich.

Zwölf Monate sind vergangen, seit das Traggerüst des Neubaus der Schraudenbach-Brücke an der A7 eingestürzt ist und ein Bauarbeiter starb: Was ist seitdem passiert?

Brückeneinsturz an A7 bei Werneck

Am 15. Juni 2016 im Zuge der Erneuerung der Talbrücke Schraudenbach südlich des Autobahnkreuzes Schweinfurt/Werneck bei Betonierarbeiten zu einem Zusammenbruch des Traggerüsts. Dreizehn Bauarbeiter wurden mitgerissen. Ein Bauarbeiter fand dabei den Tod, vierzehn Personen wurden bei dem Einsturz verletzt, davon vier lebensgefährlich und sechs schwer.