FC 05 Schweinfurt schasst Trainer Timo Wenzel

Es hat wohl so kommen müssen nach der Erfolglos-Serie im Oktober, trotz flammender Appelle an den Charakter der Mannschaft: Die Verantwortlichen des FC 05 Schweinfurt haben Cheftrainer Timo Wenzel freigestellt. Dahinter steckt eine Idee, die vielleicht doch noch das Saisonziel Staffelsieg retten soll.

Björn Schlicke, Sportlicher Leiter der Schnüdel, erklärt in einer Pressemitteilung des Vereins vom Dienstagvormittag die Beweggründe: "Ein wichtiger Grund für diese Entscheidung war die Entwicklung in den letzten Wochen, speziell im vergangenen Monat. Die Leistungen haben uns gezeigt, dass wir uns nicht so entwickelt haben, wie wir es uns gewünscht haben. Deswegen waren wir uns einig, dass Handlungsbedarf besteht."

In der Tat hatte die Schweinfurter Leistungskurve speziell im Oktober eine seltsame Delle bekommen. Noch Ende September, nach einem 3:0-Sieg beim FV Illertissen am 13. Spieltag, stand der FC 05 mit 31 Punkten auf Tabellenplatz 1, drei Punkte vor dem ambitionierten Aufsteiger Türkgücü München.

Doch dann folgte ein desaströser Oktober mit einer 0:2-Heimpleite gegen Nürnberg II, einem 1:3 beim Überraschungsteam aus Bayreuth und einer knappen 2:3-Niederlage bei VfB in Eichstätt. Das 1:1 zwischendurch gegen Türkgücü im heimischen Willi-Sachs-Stadion klingt achtbar, half aber mehr dem damals schon neuen Tabellenführer, die Schnüdel auf Distanz zu halten.

Betrug der Abstand zu der Zeit drei Punkte, sind es inzwischen acht geworden. Beim Derby beim zweiten Regionalliga-Aufsteiger TSV Aubstadt kämpfte sich Timo Wenzels Team zwar nach einem 0:2 zurück; letztlich bedeutete der Endstand von 2:2 aber zwei verlorene Zähler auf Türkgücü. Die Schweinfurter belegen nur noch Tabellenplatz 3, noch hinter Bayreuth. "Mit der Thematik Aufstieg möchte ich mich, Stand jetzt, nicht beschäftigen", sagte Timo Wenzel denn auch nach dem Aubstadt-Spiel.

Saisonziel noch nicht aufgegeben

Das sehen die Vereinsverantwortlichen wohl anders. "Wir wollen die Mannschaft mit der Veränderung auf der Trainerposition für den weiteren Verlauf der Saison sensibilisieren. Zudem ist es uns als Verein nach wie vor wichtig, trotz der Einschläge der letzten Wochen in der Regionalliga Bayern 2019/2020 nicht aufzugeben."

Den Acht-Punkte-Rückstand auf Türkgücü aufzuholen, dürfte schwierig werden. Zumal die Münchner sich keine solche Ausrutscher leisten wie der FC 05, sondern stabil punkten."

Am Ende schickten die Schweinfurter Verantwortlichen Wenzel vergleichsweise gefühlsarm in die Wüste. "Der Verein bedankt sich für seine Arbeit und sein Engagement und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg." Die Trainingseinheit am Dienstagvormittag übernahm schon Co-Trainer Jan Gernlein. "Die Verantwortlichen haben sich bereits intensive Gedanken über einen Nachfolger für den Cheftrainerposten gemacht und werden diesen zeitnah vorstellen", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Timo Wenzel war im Sommer 2018 Cheftrainer beim FC 05 geworden. In seiner Premierensaison führte der ...-Jährige den Verein mit 55 Punkten auf Tabellenplatz 4. Auch damals verhinderte ein schwacher Herbst eine bessere Ausbeute.Staffelsieger und letztlich Aufsteiger in die Dritte Liga wurde die Reserve des FC Bayern München.