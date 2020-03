Am frühen Sonntagmorgen (8. März 2020) ist es in Unterfranken zu einem sexuellen Übergriffs gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte die Geschädigte in der Sennfelder Diskothek in der Schweinfurter Straße einen Mann kennengelernt.

Aufgrund von Gedächtnislücken ist der weitere Ablauf des Abends nicht vollständig rekonstruierbar, wie die Polizei mitteilt. Die junge Frau erinnert sich jedoch daran, dass es nach dem Discobesuch in einem geparkten Auto zu sexuellen Handlungen durch den Mann gekommen sei: Dies sei gegen ihren Willen geschehen. Laut Angaben der Polizei erlitt sie dadurch leichte körperliche Verletzungen.

Sexueller Übergriff in Sennfeld: Die Personenbeschreibung des Täters

Vom Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

20 bis 25 Jahre alt

circa 180 bis 190 Zentimeter groß

normale, männliche Statur

dunkle Haare und dunkler Teint

spricht akzentfreies Deutsch

Sennfeld bei Schweinfurt: Polizei bittet um Hinweise

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Um den exakten Tathergang rekonstruieren und den Täter identifizieren zu können, hoffen die Beamten nun auch auf Mithilfe von Besuchern der Diskothek.

Wem in der Nacht zum Sonntag, insbesondere im Zeitraum zwischen 01.00 und 03.00 Uhr, in oder außerhalb der Diskothek in der Schweinfurter Straße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, das mit dem sexuellen Übergriff in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.