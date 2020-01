Sennfeld vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Fränkische "Lebenshilfe"-Werkstatt wird evakuiert - Feuerwehr rückt zu Einsatz aus

Eine Werkstatt der "Lebenshilfe" in Unterfranken wird am Freitagvormittag evakuiert. In dem Gebäude ist ein Feuer ausgebrochen.