Protestaktion gegen Böllerei an Silvester endet jäh: Zum Jahreswechsel forderte die "Initiative Zukunft" die Schweinfurter auf, mit Kerzen ein Zeichen gegen die Silvesterknallerei zu setzen. Kaum hatte die Bewegung "Kerzen statt Böller" am Rückert-Denkmal ihre Kundgebung gestartet, wurde Initiatorin Ulrike Schneider von einem Feuerwerkskörper getroffen.

"Wir standen mit unseren brennenden Kerzen gerade mal eine Minute dort, dann kam die erste Rakete und erwischte mich an der Wade", schildert Schneider, die für die Freien Wähler im Schweinfurter Stadtrat sitzt. Obwohl der Treffer nicht schlimm gewesen sei, sei er trotzdem Schreck einflößend gewesen.

Inwieweit es sich dabei um Vorsatz gehandelt hat, könne sie nicht sagen. "Das kann ich nicht beurteilen. Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob das Absicht oder Zufall war", sagt Schneider im Gespräch mit inFranken.de.

Protestaktion mit jähem Ende - "Ich habe es mit der Angst bekommen."

Ungeachtet dessen war die Silvester-Protestaktion kurz nach Beginn auch schon wieder zu Ende. "Ich habe es mit der Angst bekommen." Sie und ihre Mitstreiter hätten deswegen schnell ihre Kerzen gelöscht und sich kurzerhand im benachbarten Winterdorf in Sicherheit gebracht. "Es wäre hochgradig gefährlich gewesen, weiter zu demonstrieren. Auf dem Marktplatz wären wir eine Zielscheibe gewesen", mutmaßt Schneider.

Ihr Ziel, gegen den Gebrauch von Krachern und Raketen zu kämpfen, hat sie deswegen trotzdem nicht aus den Augen verloren. "Es ist und bleibt ein Wahnsinn, was sich an Silvester alljährlich abspielt." In Hinblick auf die Entstehung von Feinstaub und Abfall sagt sie: Das sind Tonnen an Müll, die da pro Stadt anfallen - für ein paar Stunden Fez."