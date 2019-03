Schweinfurt/Unterfranken: Wirrer Mann bedroht Passant mit Baseballschläger - Einweisung

30–Jähriger läuft mit Baseballschläger durch Schweinfurter Innenstadt und bedroht Passanten: Am Dienstagmorgen lief ein Mann mit einem Baseballschläger bewaffnet durch die Schweinfurter Innenstadt. Am Georg-Wichtermann-Platz begegnete der 30–Jährige einem Schweinfurter und drängte diesen unter Androhung von Schlägen in einen Supermarkt. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr.

Täter macht wirren Eindruck

Dabei führte der Täter ständig Selbstgespräche und machte einen total wirren Eindruck. In einem günstigen Augenblick konnte das Opfer kurz darauf aus dem Markt flüchten und die Polizei verständigen.

Nach einer Fahndung konnte der 30-Jährige etwa 15 Minuten später in seiner Wohnung festgenommen werden. Nachdem er sich leicht gegen die Festnahme wehrte, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Bei seiner Befragung führte er aus, dass er am Vorabend Drogen konsumiert und die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Auf die Beamten machte der Mann einen apathischen Eindruck.

Auf Grund der Gesamtumstände und der draus resultierenden Selbst- beziehungsweise Fremdgefährdung wurde er in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Nötigung, wurde eingeleitet.

