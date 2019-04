Unbekannter onaniert vor zwei Frauen an Baggersee in Schweinfurt - zweiter Fall binnen weniger Tage

In Schweinfurt hat am Donnerstagnachmittag (18.04.2019) ein unbekannter Mann an einem öffentlichen Badesee vor zwei Frauen onaniert. Die Geschädigten erstatteten am Samstag Anzeige bei der Kriminalpolizei in Schweinfurt. Die Kripo sucht nun Zeugen und ermittelt gegen den Unbekannten.

Unbekannter setzt sich neben Frauen - und beginnt zu onanieren

Die beiden Frauen waren laut Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr auf der Wiese am Baggersee gesessen, als ein ihnen nicht bekannter Mann sich wenige Meter oberhalb ihres Platzes niederließ. Der Unbekannte zog sich schließlich seine schwarze Boxershorts herunter und begann damit, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Als die beiden Geschädigten aufstanden und sich entfernten, zog sich der Unbekannte die Hose wieder hoch, schaute sich nervös um und verließ die Wiese.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,70 cm groß

Zirka 50 Jahre alt

Kräftige Figur mit stark hervortretendem Bauch

Trug eine schwarze Boxershort

Zeugen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kripo Schweinfurt zu melden.

Bemerkenswert an dem Fall: Bereits zwei Tage vor dem oben geschilderten Vorfall hatte es eine ähnliche Situation am Baggersee gegeben. Eine Mutter mit ihren zwei Kindern hatte dort einen Mann beim Onanieren erwischt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt oder es sich gar um denselben Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Unterfranken konnte zu dem erneuten Fall vom Donnerstag auf inFranken.de-Anfrage am Ostersonntag keine weiteren Auskünfte erteilen.