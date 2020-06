Die unterfränkische Polizei hat am Pfingstmontag (1. Juli 2020) nach einer Seniorin gesucht.

Die Einsatzkräfte konnten am Nachmittag Entwarnung geben. Sie wurde gefunden.

Update vom 01.06.2020, 18.10 Uhr: Polizei findet vermisste Rentnerin

Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach der fränkischen Rentnerin widerrufen: Die 82-Jährige wurde wohlbehalten in einem Waldstück gefunden.

Erstmeldung vom 01.06.2020, 10.00 Uhr: Polizei sucht fränkische Rentnerin

82-Jährige vermisst – Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe: Seit Samstag ist eine demente Seniorin aus Schweinfurt, die sonst körperlich noch sehr fit ist, vermisst. Das teilt die Polizei Unterfranken am Pfingstmontag (1. Juni 2020) mit.

Die Familie der Frau hatte am Sonntagabend die Schweinfurter Polizei verständigt, die seitdem mit einem Großaufgebot nach der Seniorin fahndet. Mit der Öffentlichkeitsfahndung erhofft sich der Sachbearbeiter nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Schweinfurt: Polizei sucht Seniorin

Die Familie der 82-Jährigen hatte die Frau am Samstag letztmalig in ihrer Wohnung angetroffen. Zunächst wurde im familiären Rahmen nach ihr gesucht, am späten Sonntagabend meldete die Tochter ihre verschwundene Mutter dann bei der Polizeiinspektion Schweinfurt als vermisst.

Die Schweinfurter Polizei sucht seitdem intensiv nach der Rentnerin, die an Demenz leidet, aber sehr gut zu Fuß ist. Sämtliche Anlaufadressen und Spazierwege der älteren Dame wurden bereits ohne Ergebnis überprüft.

In die Fahndung sind neben Mantrailer-Hunden zur Suche am Boden auch ein Polizeihubschrauber in der Luft eingesetzt. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung und veröffentlicht auch ein Lichtbild der 82-Jährigen.

Zeugen, die eine Person gesehen haben, auf die die Personenbeschreibung passt, oder sonst sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Jeva Gabriel geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721 2020 oder über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden.

Wenn ein Mensch auf unerklärliche Weise aus seinem Umfeld verschwindet, ist es wichtig, als Angehöriger schnell und richtig zu handeln. Was in so einem Fall zu tun ist, wie man eine Vermisstenanzeige aufgibt und wie die Polizei bei der Suche vorgeht, haben wir hier zusammengefasst.