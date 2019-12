In Schweinfurt hat ein bislang unbekannter Mann einer 14-Jährigen Haarsträhne ausgerissen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstagmorgen (19. Dezember 2019).

Demnach war die 14-Jährige gegen 7.25 Uhr auf dem Weg zur Schule. Sie lief gerade die Neue Gasse entlang, als die Schülerin plötzlich merkte, wie ihr unmittelbar eine Haarsträhne von hinten aus den Haaren gerissen wurde.