Schweinfurt: Mann mit Waffe sorgt für Einsatz im Arbeitsamt

Da sich ein Mann mit einer Schusswaffe im Gebäude aufhalte, rief ein Mitarbeiter der Schweinfurter Agentur für Arbeit am Donnerstagvormittag (13. Februar 2020) gegen 10 Uhr die Polizei. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften umstellte daraufhin das Arbeitsamt. Der 19-jährige Beschuldigte ließ sich von Polizisten in Zivil widerstandslos festnehmen. Im Hosenbund trug er offen sichtbar eine Waffe.

Keine scharfe Munition

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass es sich um eine ungeladene Schreckschusspistole handelte. Den zum Führen einer solchen Waffe notwendigen kleinen Waffenschein, konnte der 19-jährige Schweinfurter nicht vorlegen. Wie die Polizei mitteilt, wollte er jedoch keine Gewalt gegen die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit ausüben. Daher wurde der junge Mann nach Abschluss der Ermittlungen wieder frei gelassen. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.