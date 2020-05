Am Freitagnachmittag (08.05.2020) erreichte die Polizeiinspektion Schweinfurt die Nachricht, dass ein 71-Jähriger gegen 14 Uhr ein Mädchen in der Nähe des Spielplatzes in der Dittelbrunner Straße festgehalten und auf Mund und Arm geküsst haben soll. Das berichtet die Polizei.

Noch am selben Tag ereignete sich ein ähnlicher Vorfall: Der Senior soll ein weiteres Mädchen auf dem Gehweg im Heckenweg festgehalten und geküsst haben.