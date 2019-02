Schweinfurt 12.02.2019

Schlechter Scherz

Schweinfurt: Aus Langeweile - 12-Jähriger wählt acht Mal die 110 und täuscht Notfall vor

Ein Junge ruft acht Mal bei der Polizei in Unterfranken an. Er hat behauptet, am Georg-Schäfer Museum gefesselt worden zu sein. Polizisten aus Schweinfurt konnten jedoch nichts entdecken. Dann ermittelten sie den Anrufer.