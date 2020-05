Zwei Jugendliche ziehen randalierend durch Schweinfurt: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei in die Schopperstraße gerufen. Zeugen berichteten von zwei Tätern, die durch die Straße gingen und auf mehrere parkende Fahrzeuge eingetreten hätten, schreibt die Polizei. Die Beamten fanden insgesamt 14 Pkws in und um die Schopperstraße, an denen die Außenspiegel abgetreten waren. Die Täter waren schnell gefunden.

Durch die Beobachtungen von aufmerksamen Zeugen konnten direkt zwei tatverdächtige Jugendliche aufgegriffen werden. Die beiden Jungen im Alter von 17 und 14 Jahren wurden festgenommen und auf die Polizeiinspektion Schweinfurt gebracht. Dort wurden ihre Erziehungsberechtigten verständigt und die Jugendlichen diesen übergeben. Sie erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise bei mindestens 5.000 Euro.

Die Polizei bittet weitere Zeugen oder Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

