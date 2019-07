Deutsche Blitzhauptstadt kommt aus Franken: Schweinfurt ist zum zweiten Mal nach 2015 Spitzenreiter unter den Städten und Landkreisen Deutschlands: Dort blitzt es am häufigsten. Der "Blitz-Informationsdienst" des im mittelfränkischen Erlangen ansässigen Unternehmens Siemens zeichnet die Messungen auf.

Blitzhauptstadt 2018: Schweinfurt ist Spitzenreiter

Insgesamt wurden 2018 in Deutschland 446.000 Blitze aufgezeichnet - circa 3000 Ausschläge mehr als im Jahr zuvor. In Schweinfurt wurden 2018 im Durchschnitt fünf Blitze pro Quadratmeter gemessen. Auf Platz 2 des Rankings liegt der Rheinisch-Bergische Kreis in Nordrhein-Westfalen (NRW) mit vier Blitzen je Quadratmeter. Auf den dritten Platz hat es der oberbayerische Landkreis Weilheim-Schongau geschafft: 3,7 Blitze wurden pro Quadratmeter registriert. Als blitzreichster Tag des Jahres wurde der 1. Juni 2018 ausgemacht.

Unwetter: Hier blitzte es am seltensten

Wie aus dem Report hervorgeht, blieben folgende Städte und Landkreis am öftesten von Blitzen verschont:

Kiel

Schwerin

Potsdam

Lüchow-Dannenberg

Hitzefront in Franken: Wetterdienst warnt den Gefahren

Nach einem turbulenten Wochenende rollt die Hitzewelle heran: Bei strahlendem Sonnenschein ist in der Region mit Höchstwerten bis zu 37 Grad zu rechnen. Aber worauf sollte man bei den hohen Temperaturen achten?

tu