In der Nacht zum Mittwoch ist in Schonungen im Landkreis Schweinfurt eine 63-Jährige nach einem Sturz über einen Mauerabsatz noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizeiinspektion Schweinfurt versucht nun mit Unterstützung eines Sachverständigen den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Wie die Polizei mitteilt, erreichte etwa gegen 22.50 Uhr die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine gestürzte Person im Bereich der Staatlichen Realschule "An der Tann". Ein zeitgleich verständigter Notarzt konnte nichts mehr für die 63-jährige Fußgängerin tun. Die Frau starb noch vor Ort.

Sturz über Mauer endet tödlich

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befand sich die 63-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt zu Fuß auf dem Weg vom dortigen Hallenbad zu einem Parkplatz und übersah dabei einen Mauerabsatz und stürzte. So zog sie sich offenbar die tödlichen Verletzungen zu.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt versucht nun, die genaue Ursache für den Sturz der 63-Jährigen zu ermitteln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt befindet sich auch ein Sachverständiger an der Unfallstelle.

