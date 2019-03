Schweinfurt: Hund beißt Frau in Oberschenkel - Halter gesucht

Am Sonntag ist eine 22-jährige Studentin in der Schweinfurter Richard-Wagner-Straße gegen 18.15 Uhr spazieren gegangen. Dabei kamen ihr fünf bis sechs Personen entgegen, wovon eine Person einen Hund an einer Leine führte. Im Vorbeigehen sprang der Hund plötzlich am linken Bein der jungen Frau hoch und biss in ihren Oberschenkel. Weder der Hundehalter, noch die weiteren Personen kümmerten sich um die Geschädigte und gingen wortlos weiter.

Hund und Herrchen werden gesucht

Kurz darauf stellte die Frau eine Bisswunde an ihrem Oberschenkel fest, suchte am Sonntagabend allerdings noch keine ärztliche Hilfe auf.

Zum Hund beziehungsweise Halter liegt folgende Beschreibung vor:

Bei dem Hund handelt es sich vermutlich um einen braunen Boxer

mit einer Schulterhöhe von geschätzten 35 Zentimeter

besagter Hund wurde an einer Leine geführt.

Das „Herrchen“ war etwa 50 Jahre alt

vermutlich Deutscher

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

