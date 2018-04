Schweinfurt: Heftige Schlägerei nach Fußballspiel - Bus mit Löwenfans bei Nürnberg gestoppt

Schlägerei in Stadionnähe





Reisebus mit Fans bei Nürnberg gestoppt





Insgesamt Ermittlungen gegen 21 Menschen



Nach dem Fußballspiel zwischen dem FC Schweinfurt 05 und 1860 München kam es zu einer Massenschlägerei in Schweinfurt mit neun Verletzten. Einige der Täter wurden erst im Rahmen einer Fahndung in der Nähe von Nürnberg gestoppt. Das teilt die Polizei mit - und ermittelt nun unter anderem wegen Landfriedensbruch.Demnach kam es im Rahmen des Fußballspiels zunächst zu keinen nennenswerten Sicherheitsstörungen. Doch ein Reisebus mit Münchner Anhängern kehrte wohl noch einmal zurück nach Schweinfurt. Es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Dabei wurden mindestens neun Menschen verletzt.Nach Abpfiff der Regionalligapartie verlief die Abreise der Fußballfans vollkommen unproblematisch, bis ein Zeuge gegen 18.00 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in Stadionnähe mitteilte. Rasch waren mehrere Streifen der Polizei vor Ort. Wie sich herausstellte, hatten sich dort mehrere Männer eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Zwölf zum Teil erheblich alkoholisierte Männer im Alter von 21 bis 35 Jahren wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Neun von ihnen waren leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.Nachdem feststand, dass weitere Beteiligte der Auseinandersetzung mit einem Bus mit Dachauer Kennzeichen weggefahren waren, leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein. Wenig später stellten Einsatzkräfte eines Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei den gesuchten Reisebus auf der A3 fest. Als dieser auf Höhe Nürnberg von der Autobahn abbog, konnte er angehalten werden. Mit Unterstützung der mittelfränkischen Polizei wurden sämtliche Insassen einer Kontrolle unterzogen und Identitätsfeststellungen durchgeführt. Neun Personen wurden als Tatverdächtige ermittelt und vorläufig festgenommen.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaften Schweinfurt und Nürnberg wurden bei den Beschuldigten Blutproben entnommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs gegen insgesamt 21 Beschuldigte führt die Polizeiinspektion Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.