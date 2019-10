Schweinfurt vor 34 Minuten

Feuer

Schweinfurt: Brand in Kugellagerfabrik - fünf Menschen in Krankenhäusern, Kripo ermittelt

In einer Kugellagerfabrik in Schweinfurt hat es am Dienstag gebrannt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Fünf Menschen mussten vorsorglich in Krankenhäuser gebracht werden.