Streit zwischen Supermarkt-Kunden führt zu gefährlicher Körperverletzung: Am Samstagmorgen, 20.04.2019, ist es in einem Supermarkt in der Oskar-von-Miller-Straße in Schweinfurt zu einer Streitigkeit gekommen, in deren Verlauf ein 48-Jähriger leicht verletzt wurde. Das berichtet die Polizeiinspektion Schweinfurt.

Streit am Pfandautomaten: Frau fährt mit Einkaufswagen gegen Rücken eines 48-Jährigen

Gegen 10.30 Uhr befanden sich der Geschädigte mit einem Begleiter sowie die 59-jährige Beschuldigte mit ihrer Familie im Supermarkt am Pfandautomaten. Hierbei gerieten die beiden Parteien in Streit. Die Frau holte daraufhin Schwung mit ihrem Einkaufswagen und fuhr mit diesem gegen den Rücken des 48-Jährigen.

Der Mann wurde hierbei leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

