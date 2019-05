Messerattacke in Schweinfurt: Im unterfränkischen Schweinfurt ist es am Sonntag (28. April 2019) zu einem Messerangriff auf einen 43-jährigen Mann gekommen. Gegen 14.40 Uhr stach ein Unbekannter unvermittelt auf ihn in der Euerbacher Straße ein. Alarmierte Polizeibeamte fanden den 43-jährigen mit Stichwunden im Oberkörperbereich. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Schweinfurt: Bekannter unter Tatverdacht

Aktuell geht die örtliche Polizei gemeinsam mit der Kriminalpolizei davon aus, dass ein Bekannter auf ihn eingestochen hat: Dabei soll es sich laut den Ermittlern um einen 32-Jährigen handeln. Sein Motiv ist derzeit noch unklar. Der Mann aus Schweinfurt wurde von der Polizei vorläufig festgenommen: Am Montagnachmittag (29. April 2019) wurde Mann bereits einer Richterin vorgeführt: Die Ermittlungsrichterin sah jedoch derzeit keinen dringenden Tatverdacht. Die Polizei ermittelt nun weiter wegen gefährlicher Körperverletzung.

