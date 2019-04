Brand in Schweinfurt: Im unterfränkischen Schweinfurt kommt es aktuell zu einem Polizeieinsatz. In der Connstraße brennt es in einer Küche. Laut ersten Informationen der Polizei, wurden Personen evakuiert.

inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.

