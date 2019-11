Er soll am helllichten Tage durch die Spitalgasse, das Kronengäßchen, den Roßmarkt, die Wolfsgasse und die Hadergasse im unterfränkischen Schweinfurt gezogen sein. Blindlings um sich schlagend und gefährlich.

Wie die Polizei nun mitteilt, seien ihm die Opfer gänzlich unbekannt gewesen. Einen 62-jährigen Fußgänger und einen zehn Jahre jüngeren Café-Besucher soll er am Montag (4. November 2019) sogar mit einer Glasflasche attackiert und verletzt haben, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt. Weitere Menschen soll der mutmaßliche Täter zuerst niedergerungen und dann auf sie eingeschlagen haben. Schwerwiegend verletzt wurde bei den Angriffen jedoch niemand.

Schweinfurt: Mann attackiert Passanten

Sofort nachdem der Notruf bei der Polizei in Schweinfurt eingegangen war, begannen die Beamten mit einer Fahndung nach dem Angreifer. Gefunden haben sie den mutmaßlichen Täter am Übergang zum Chateaudun-Park.

Dort gelang den Polizisten auch die Festnahme des dringend Tatverdächtigen. Der 27-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation, so die Polizeibehörde. Weil er für andere Fußgänger eine Gefahr darstellte, wurde er in ein nahe liegendes Bezirkskrankenhaus eingewiesen.