Schweinfurt: 21-Jährige von räuberischen Radlern überfallen - Kripo sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend versucht, einer 21-Jährigen in Schweinfurt deren Mobiltelefon und Geld abzunehmen. Dabei versperrten die Männer der jungen Dame unter anderem mit Fahrrädern den Weg. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt entgegen.Die 21-Jährige war laut Polizei um 19.15 Uhr in der Ignaz-Schön-Straße in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs. Auf Höhe des Gymnasiums begegnete sie zwei jungen Männern, die ihr mit Fahrrädern den Weg versperrten und Geld sowie ihr Mobiltelefon forderten. Als die 21-Jährige dies verweigerte, fuhr einer der Männer mit dem Fahrrad gegen die Beine und brachte sie damit zur Fall. Die Geschädigte zog sich Schürfwunden an den Knien zu und drohte den Unbekannten, die Polizei zu rufen. Daraufhin entfernte sich das Duo schleunigst in Richtung Schuttberg.Von den beiden Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass sie etwa 17 Jahre alt sein dürften, einer der beiden eine sportliche Figur hatte und sie beide Fahrräder bei sich führten. Eines der Räder war schwarz und hatte die Marke Haibike. Zeugen , die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.