Streit eskaliert in Schweinfurt: Am Freitag gegen 20:15 Uhr traf ein 32-jähriger Mann während eines Spaziergangs mit seinen Hunden auf eine Gruppe junger Männer, mit denen er zunächst verbal in Streit geriet. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Spaziergänger von einem 19-Jährigen aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen. Anschließend kam es zu einer Rangelei zwischen den Beiden.

Zwei Polizeibeamte in Zivil kamen zufällig in diesem Moment hinzu, gaben sich sofort als Polizisten zu erkennen und trennten die beiden Parteien. Bei der anschließenden Festnahme des 19-jährigen Täters wehrte sich dieser gegen die Beamte und schlug nach ihnen, wodurch beide leicht verletzt wurden. Die Beamten begaben sich anschließend zur Überprüfung in ein Schweinfurter Krankenhaus.

Außerdem mischte sich ein 21-jähriger Mann ein und versuchte die Festnahme des Beschuldigten zu verhindern. Hierdurch gelang es diesem tatsächlich kurzzeitig zu fliehen, jedoch konnte er schnell durch eine weitere Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden.

Auch während des Transports zur Dienststelle wehrte sich der Beschuldigte weiterhin gegen die Beamten und beleidigte diese mit zahlreichen Schimpfwörtern. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille.