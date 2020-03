Mann schießt mit Schreckschusswaffe und verletzt zwei Menschen: In der Nacht von Freitag (13.03.2020) auf Samstag (14.03.2020) ist es in Schweinfurt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männer gekommen. In deren Verlauf schoss ein 44-Jähriger mit einer

Schreckschusspistole auf seine zwei Rivalen und verletzte sie.

Wie die Polizei mitteilte, saßen zwei 19-jährige Männer gegen 0.45 Uhr in ihrem Auto vor

einem Wohnanwesen in der Franz-Schubert-Straße, als ein 44-Jähriger an den

Wagen herantrat und die beiden Insassen aufforderte, leise zu sein.

Schweinfurt: Mann schießt mit Schreckschusspistole auf zwei 19-Jährige

In der Folge holte der Mann eine Schreckschusswaffe hervor, schoss in das Auto und verschwand anschließend in einem Haus in der Nachbarschaft. Die alarmierte Polizei konnte den Schützen schließlich in seiner Wohnung antreffen.

Dort fanden die Beamten die Pistole des 45-Jährigen, entsprechende Munition sowie einen kleinen Waffenschein. Die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt.

Die beiden jungen Männer zogen sich durch den Angriff leichte Verletzungen zu. Gegen den Beschuldigten wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

