Schlägerei in Schweinfurt/Bayern: Polizei sucht nach Tätern

Am frühen Sonntagmorgen hat es in Schweinfurt eine Schlägerei gegeben. Das vermeldet die Polizei. In einem Schnellrestaurant in der Straßburgstraße gerieten mehrere Männer aneinander. Ein Verletzter musste anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik abtransportiert werden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen zwei noch unbekannte junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.

Streitigkeiten in Schweinfurt eskalierten

Gegen 5.50 Uhr kam es zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten. Der Grund ist den Beamten noch nicht klar. In deren Verlauf sollen die zwei jetzt Gesuchten plötzlich gemeinschaftlich auf einen 33-Jährigen eingeschlagen haben. Nachdem dieser zu Boden gegangen ist, flüchten die Täter in Richtung der Gottfried-Schenker-Straße.

Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1:

männlich, etwa 22 Jahre alt

rund 1, 70 Meter groß

bekleidet mit Bluejeans und heller Jacke



Täter 2:

männlich, etwa 22 Jahre alt

rund 1, 80 Meter groß und kräftige Statur

bekleidet mit mit einem grauen Pulli



Lesen Sie auch auf inFranken.de:Alkohol im Straßenverkehr: Mädchen (8) angefahren