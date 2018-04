Pyrotechnik, Drogen, Polizeigewahrsam: 4000 Löwen-Fans in Schweinfurt

Am Samstagnachmittag fand im Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion die Regionalliga-Partie zwischen dem FC Schweinfurt 05 und dem TSV 1860 München statt. Im Stadtbereich und auch im Stadion war die Polizei mit zahlreichen Unterstützungskräften im Einsatz, um einen friedlichen Verlauf der Begegnung und möglichst wenige Beeinträchtigungen für die Schweinfurter Bevölkerung zu gewährleisten.Bei bestem Wetter hatten sich bis zum Anpfiff um 14.05 Uhr laut Polizei insgesamt rund 6870 Zuschauer im Stadion eingefunden. Die rund 4000 Gästefans der Löwen waren mit Bussen, Privat-Autos und Zügen der Deutschen Bahn nach Schweinfurt gereist. Gemeinsam mit der Bundespolizei, die am Bahnhof die Fans zu den bereit stehenden Shuttlebussen lotste, sorgte die Schweinfurter Polizei für eine reibungslose Anreise der Fans. Die Schweinfurter Polizei erhielt für den Spieltag zudem Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei, die Operativen Ergänzungsdienste Schweinfurt, die Kripo Schweinfurt sowie die Verkehrspolizeinspektionen aus Würzburg-Biebelried und Schweinfurt-Werneck.Vor Spielbeginn kam es im Umfeld des Stadions vereinzelt zu Störungen durch Fußball-Fans, die vor einem lokalen Treffpunkt der Schweinfurter Fans Pyrotechnik zündeten. Bei Kontrollen rund um die Partie stellten Beamte bei zwei Männern Kleinstmengen an Betäubungsmittel sicher. Zudem musste ein stark alkoholisierter Mann im Stadion in Polizeigewahrsam genommen werden.Ansonsten kam es während und nach der Partie zu keinen nennenswerten Sicherheitsstörungen. Nach Abpfiff leerte sich das Stadion zügig und auch die Abreise der Gäste-Fans verlief unter anderem durch die groß angelegten Verkehrslotsungen ohne weitere Vorkommnisse.Sportlich war der Tag weniger erfreulich - zumindest für die Gastgeber aus Schweinfurt. Die Löwen gewannen mit 3:1 (2:1). Die Treffer erzielten dreimal Sascha Mölders für die Münchner, für Schweinfurt traf Steffen Krautschneider.