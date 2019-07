Wohnungsbrand in Unterfranken am Samstagabend: In Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) ist am Samstag, 27. Juli 2019, gegen 20.00 Uhr ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Dies meldet die Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken.

Wohnungsbrand in Niederwerrn: Wohl keine Menschen verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind bei dem Brand keine Menschen zu Schaden gekommen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren den Text, sobald weitere Informationen vorliegen.

Bei einem Brand in einem fränkischen Einfamilienhaus, der sich ebenfalls am Samstag ereignete, ist hoher Sachschaden entstanden.