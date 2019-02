Neues Wildwarnsystem geht an den Start: Zwei Pilotstrecken in Franken

Ein neues Wildwarnsystem, das jetzt unter anderem im Landkreis Schweinfurt getestet wird, wurde am Donnerstagvormittag eingeweiht. Das System soll für mehr Sicherheit auf Bayerns Straßen sorgen. Denn die Zahl der Unfälle mit Rehen, Wildschweinen oder anderen Wildtieren befindet sich seit Jahren auf hohem Niveau und ist 2018 bayernweit im Vergleich zum Vorjahr nochmals gestiegen, wie die unterfränkische Polizei informiert.

Autofahrer sollen durch die neuen Anlagen mittels Lichtsignalen an Straßenleitpfosten vorgewarnt werden. Der Clou: Die Pfosten erkennen bereits im Vorfeld, wenn sich ein Wildtier am Straßenrand befindet. Gleichzeitig sendet das System eine Meldung an die Module der benachbarten Leitpfosten, die ebenfalls aufleuchten. So werden die Fahrer rechtzeitig gewarnt und daran erinnert, langsam und vorausschauend zu fahren. Durch Hinweistafeln werden die Verkehrsteilnehmer zusätzlich auf das Projekt aufmerksam gemacht.

Neues Wildwarnsystem wird ab Februar auf vier Pilotstrecken getestet

Auf vier Pilotstrecken in Bayern wird das neue Wildwarnsystem ab Februar getestet. Neben der Teststrecke auf der B303 zwischen Schonungen und Waldsachsen im Landkreis Schweinfurt sind auch weitere Strecken in den Landkreisen Wunsiedel, Erding und Landshut an dem Pilotprojekt beteiligt. Die Anlagen des Start-Ups "AniMot" sollen drei Jahre lang getestet werden. Nach dem Testzeitraum wird dann evaluiert, inwiefern die Zahl der Wildunfälle an den betroffenen Stellen tatsächlich zurückgegangen ist.

Lesen Sie auch:Seltenes weißes Reh in Bayern aufgetaucht - und von Auto getötet

Dabei ist das neue Warnsystem nicht wie andere Modelle dazu konzipiert, die Tiere abzuschrecken, sondern richtet sich gezielt an die Autofahrer. Ziel ist es laut Innenstaatssekretär Gerhard Eck, dass die Fahrzeugführer im Gefahrenfall rechtzeitig gewarnt werden, damit sie durch eine angepasste Fahrweise Zusammenstöße mit einem Wildtier verhindern können. So sollen insgesamt Unfälle vermieden und die Straßen sicherer werden.