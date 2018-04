Wie die Polizei in einer Kurzmeldung mitteilt, brennt in Schweinfurt ein Müllbunker. Es kommt zu starker Rauchentwicklung. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.



Nach aktuellem Stand ist der Brand unter Kontrolle. Für Anwohner bestehe keine Gefahr.



Mehr hier in Kürze