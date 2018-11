Mitarbeiterin übersieht Zigarette und setzt Möbelhaus in Schweinfurt unter Wasser - hoher Schaden

Eine kleine Unachtsamkeit hat in Schweinfurt am Dienstag zu einem hohen Schaden in einem Möbelhaus geführt.

Laut Polizei kam es gegen 18.10 Uhr zu dem folgenschweren Ereignis. Eine Mittvierzigerin leerte in einem Aufenthaltsraum des Möbelhauses im 2. Obergeschoss einen Aschenbecher aus, um ihn zu einer Teamsitzung in einem weiteren Raum mitzunehmen.

Sprenkleranlage sorgt für Überschwemmung

Dadurch wurde in der Folge im Aschenbecher befindlicher Papiermüll entzündet. Der Rauch löste die Sprinkleranlage aus, welche das Feuer zwar sogleich löschte - durch den massiven Wasserfluss entstand aber auf einer geschätzten Fläche von rund 50 Quadratmeter eine zirka 5 Zentimeter hohe Pfütze.

Dieses Wasser drang dann anschließend durch die Decke in das darunter liegende Geschoss.

Wie hoch der dadurch entstandene Schaden am Gebäude beziehungsweise an den Möbeln ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Es wird aber von einem mittleren fünfstelligen Betrag ausgegangen.