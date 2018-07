Mit 180 km/h auf der Landstraße: Polizei stoppt Raser in Unterfranken

Deutlich zu schnell unterwegs war laut Polizei am Montag im Kreis Schweinfurt ein Autofahrer. Auf der Staatsstraße 2271 zwischen Unterspiesheim und Kolitzheim stoppten die Polizisten den Raser , der mit sage und schreibe 180 km/h gemessen wurde.Der Raser fuhr direkt durch eine Polizeikontrolle der Beamten aus Gerolzhofen. Als sie den Mann aus dem Kreis Schweinfurt stoppten, gab dieser an "nur kurz aufs Gas gekommen" zu sein, wie die Polizei mitteilt.Den Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von rund 600 Euro sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.