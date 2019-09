Mann in Unterfranken zwei Mal an derselben Stelle geblitzt: "Doppelt hält besser"

Gleich zwei Mal innerhalb von zwei Stunden hat ein Blitzer am Ortseingang von Schweinfurt in Unterfranken denselben Autofahrer mit einer deutlich erhöhten Geschwindigkeit aufgezeichnet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck führte an diesem Tag zwischen Bergrheinfeld eine Geschwindigkeitskontrolle durch und staunte nicht schlecht über den wiederholten Temposünder.