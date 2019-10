Drei Pferde sterben in Unterfranken - besteht ein Zusammenhang? In Kolitzheim (Kreis Schweinfurt) sind in den vergangenen Wochen drei Pferde verendet. Die örtlichen Behörden schließen derzeit nicht aus, dass die Tiere vergiftet wurden. Obwohl die Pferde aus unterschiedlichen Ställen stammten, könnte ein Tierquäler sein Unwesen in Kolitzheim treiben.

Pferdehasser in Kolitzheim unterwegs?

Das Veterinäramt ermittelt nun in Zusammenarbeit mit der Polizei. Dabei hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem warnen die Behörden Tierhalter: Sobald Pferde Anzeichen von Vergiftungserscheinungen aufweisen, sollten sich die Halter umgehend an einen Tierarzt sowie die Polizei wenden.

Hinweise werden durch die Polizei unter 09382/9400 entgegengenommen. Erst kürzlich büxte ein Pferd in Unterfranken aus: Ein Tierarzt musste es einschläfern.

Notruf: So holen Sie Hilfe

Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

Die Grünen wollen die Geschwindigkeit auf deutschen Autobahnen auf 130 km/h begrenzen. Doch es hagelt bereits heftige Kritik