In Antriebswelle von Erntemaschine geraten - 33-Jähriger in Unterfranken verletzt

In letzter Sekunde konnte sich ein 33-jähriger Mann im Landkreis Schweinfurt aus einem Zuckerrübenvollernter befreien. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann am Montagnachmittag in die Antriebswelle der landwirtschaftlichen Maschine.

Demnach sei die integrierte Leitstelle Schweinfurt um 15.39 Uhr darüber informiert wurden, dass eine Person in einem Zuckerrübenvollernter eingeklemmt sei. Laut den Angaben des Geschädigten hatte sich sein T-Shirt beim Aufheben einer Zuckerrübe in der offenliegenden, drehenden Antriebswelle des Vollernters verfangen und wurde immer mehr eingerollt.

Mann wird in Vollernter gezogen -Glück im Unglück

Im letzten Moment riss das T-Shirt und der Mann konnte sich leicht verletzt befreien. Kurz darauf traf, zeitgleich mit der Streifenbesatzung der Polizei Gerolzhofen, auch ein Rettungshubschrauber am Unglücksort ein. Die Rettungssanitäter betreuten bereits den 33-jährigen verletzten Mann. Die FFW Grettstadt sowie die FFW Unterspiesheim waren ebenfalls vor Ort.

Der 33-jährige Mann hatte bei dem Unfall großes Glück. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen in der Landwirtschaft. Erst vor wenigen Tagen starb ein 16-jähriger Praktikant im Kreis Straubing, als er einen Häcksler reinigen wollte.