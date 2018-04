Hund fällt anderen Hund an: Rabiater Hundehalter in Schweinfurt gesucht

Wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt die Schweinfurter Polizei gegen einen noch unbekannten Hundehalter. Der Gesuchte ist gegen einen anderen Hundebesitzer ziemlich rabiat vorgegangen und hat ihn noch dazu beleidigt.Laut Angaben des Opfers war der 66-Jährige zusammen mit seiner Partnerin am frühen Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Einsteinstraße in Schweinfurt unterwegs. Sie führten den gemeinsamen Hund für das "große Geschäft" aus, wie die Polizei berichtet.Plötzlich kam ihnen ein fremder Hund entgegen, wobei zunächst von einem "Herrchen" oder einem "Frauchen" nichts zu sehen gewesen war. Der fremde Hund ging sofort den Hund des Opfers an und packte ihn an dessen Halsband. Der 66-Jährige stellte ein Bein zwischen die beiden Hunde. Wie aus dem Nichts erschien jetzt der andere Hundehalter und schubste den 66-Jährigen in eine Hecke. Dabei betitelte er ihn auch noch mit Beleidigungen. Gleich darauf verschwand der Täter mit seinem Hund wieder.Durch den Sturz in die Hecke wurden das Opfer leicht verletzt sowie die Kleidung und die Brille erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird mit 550 Euro angegeben.Als Täterbeschreibung ist bisher bekannt, dass der Mann rund 25 Jahre alt sein soll und etwa 1, 85 Meter groß. Er sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 09721/202-0.