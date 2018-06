Hohe Waldbrandgefahr: Unterfränkische Luftbeobachter fliegen am Wochenende

360 000 Hektar Wald



In Nordbayern steigt die Waldbrandgefahr. Sommerliche Temperaturen und wenig Niederschlag lassen vor allem die Behörden im Westen Frankens aufhorchen. Deshalb hat die Regierung von Unterfranken nun Luftbeobachtung angeordnet. Die Flieger starten am Samstag und Sonntag zu ihren präventiven Beobachtungsflügen.Zwar meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nur die Waldbrandstufe 3 für die Region zwischen Rhön bis Steigerwald. Fünf Stufen gibt es insgesamt. "Aber wir legen den Fokus nicht nur auf die Temperaturen, sondern vor allem auf die lang anhaltende Trockenheit", sagt Wolfgang Raps von der Regierung von Unterfranken. Man erwarte keine nennenswerten Niederschläge bis Sonntag und "auch einzelne lokale Gewitter reduzieren die hohe Waldbrandgefahr in der Fläche nach gemeinsamer Einschätzung nicht signifikant", heißt es weiter. Deshalb hat sich die Behörde entschieden, am Wochenende zu fliegen. Am Samstag- und Sonntagnachmittag starten die Flugzeuge auf der Westroute von Mainbullau und Hettstadt aus, auf der Ostroute von Schweinfurt-Süd und Haßfurt."An Bord befinden sich je ein Pilot und ein Luftbeobachter", so Raps. Etwas mehr als zwei Stunden brauchen die ehrenamtlichen Waldbrandsucher, um die 360 000 Hektar unterfränkischen Wald zu überfliegen. Die Mitglieder der Luftrettungsstaffel Bayern suchen allerdings nicht nur nach Rauch. Sie kontrollieren die Wälder auch auf möglichen Borkenkäferbefall und beobachten zudem den Verkehr. Die Bezirksregierung trägt die Kosten aus Mitteln des Katastrophenschutzfonds . Bayernweit gibt es etwa 300 Piloten, die von 30 Flugplätzen aus starten.Für das Wochenende hat der DWD in Bayern einen Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen von bis zu 19 Grad Celsius angesagt.