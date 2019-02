Hausen/Schweinfurt: Polizisten suchen erkrankten Mann - Dieser verletzt zwei Polizisten

Ein 37-Jähriger hat nach Angaben der Polizei erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und dabei zwei Polizeibeamte verletzt. Diese konnten nach einer ärztlichen Behandlung ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Gegen den Beschuldigten wird jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Gegen 1.40 Uhr ging ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein, wobei die Anruferin über Herzprobleme ihres Ehemannes berichtete. Nach reichlichem Alkoholkonsum und der Einnahme von Schmerzmitteln klagte der Mann über Herzinfarktsymptome und habe danach das Haus mit Suizidgedanken und der Witterung nicht angepasster Kleidung verlassen.

Große Suche begann

Sofort begaben sich mehrere Funkstreifen in den Ortsteil - eine größere Absuche begann.

Etwa eine halbe Stunde später wurde ein Hundeführer fündig und der Gesuchte konnte in einem Gebüsch liegend aufgefunden werden.

Mann verletzt Polizisten

Bei der anschließenden Festnahme setzte sich der Beschuldigte mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr und beleidigte dabei die eingesetzten Kräfte unentwegt. Bei der Festnahme zogen sich zwei Beamten Verletzungen an den Händen zu. Nach dem Transport in ein Schweinfurter Krankenhaus wurde dort eine Blutentnahme veranlasst und anschließend medizinische Maßnahmen durch das Krankenhauspersonal eingeleitet. Im Laufe des Donnerstags soll eine Einweisung des Täters in das Bezirkskrankenhaus erfolgen.