Sexuelle Belästigung auf Supermarkt-Parkplatz in Unterfranken: Eine Verkäuferin wurde am Montagabend (22.07.2019) Opfer einer sexuellen Belästigung, berichtet die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können.

In Grettstadt (Kreis Schweinfurt) lockte der Unbekannte gegen 19.15 Uhr die Verkäuferin auf den Parkplatz in der Industriestraße. Dort entblößte sich der Mann. Er umklammerte die 38-jährige Frau und berührte sie an der Brust und am Gesäß, anschließend flüchtete er. Die Kripo Schweinfurt ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Fahndung der Kripo Schweinfurt: So soll der Täter aussehen

165-175 cm groß mit untersetzter Figur

circa 30 Jahre alt

dunkelblondes, ungepflegtes Haar

heller Hautton

Brillenträger

Bekleidet mit Hose und T-Shirt

Die Kripo Schweinfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 09721/202-1731 zu melden.

