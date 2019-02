Grafenrheinfeld: Boot kentert bei Jagd - Taucher suchen geladene Jagdwaffe

Ein Kormoran-Jäger hat bereits am Vormittag des 6. Februars 2019 sein elektrobetriebenes Ruderboot zum Kentern gebracht. Das Jagdgewehr des 64-Jährigen landete daraufhin auf dem Grund des Mains. Deshalb mussten mehrere Taucher nach der Waffe suchen.

Jäger rettet sich an Mainufer

An dem besagten Samstagvormittag befand sich der Jäger mit seinem kleinen Kunststoffboot auf dem Main bei Grafenrheinfeld. Als das Boot vermutlich aufgrund einer Gewichtsverlagerung kenterte, rettete sich der Jäger bei einer Wassertemperatur von etwa fünf Grad Celsius ans Ufer. Seine geladene Selbstladeflinte konnte der 64-Jährige jedoch nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie sank noch vor den Augen des Besitzers auf den Grund des Mains.

Erste Suche nach Gewehr ohne Ergebnis

Nachdem eine Absuche in diesem Bereichs durch Taucher der Wasserwacht Schweinfurt ergebnislos verlaufen war, informierte die Wasserschutzpolizei Schweinfurt die Tauchergruppe der Technischen Einsatzeinheit Nürnberg. Die Beamten vereinbarten einen Termin für die neuerliche Absuche nach der gesunkenen Jagdwaffe.

Die Waffe konnte schließlich während eines Tauchgangs am vergangenen Montag aufgefunden werden. Sie wurde gesichert und entladen sowie an den Eigentümer zurückgegeben. An dem Einsatz waren die Wasserschutzpolizei Schweinfurt mit fünf Beamten, einem Strecken- und einem Streifenboot sowie die Technische Einsatzeinheit aus Nürnberg mit 15 Einsatzkräften, darunter acht Tauchern, beteiligt.