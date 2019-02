In der Nacht auf Samstag haben zwei Männer versucht, einen Geldautomaten in einer Bank am Marktplatz in Grafenrheinfeld zu sprengen. Sie wurden dabei jedoch gestört und flohen in einem Audi. Das berichtet die Polizei am Samstagmorgen.

Die Männer flohen quer durch Unterfranken. Nach einem Unfall mit einem Streifenwagen in Kist (Kreis Würzburg) stoppte das Fluchtfahrzeug auf der A3 bei Heidingsfeld. Die Polizei konnte einen der Täter festnehmen, als dieser versuchte, zu Fuß weiter zu flüchten. Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt. Er befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam.

Sein Komplize befindet sich noch auf der Flucht. Er könnte sich im Stadtgebiet Würzburg aufhalten. Die Polizei sucht unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Täter.

Die Polizei bittet um Hinweise

Wer im Stadtgebiet Würzburg, insbesondere im Stadtteil Heidingsfeld, eine verdächtige Person feststellt, bei der es sich um den flüchtigen Täter handeln könnte, wird dringend gebeten, sich über Notruf 110 zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, in diesem Bereich keine Anhalter mitzunehmen.