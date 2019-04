Nur 0,003 Prozent fehlten bei einem Bürgerentscheid in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) zu einem Erfolg. Zu den geforderten 1120 Stimmen zur Verhinderung eines Neubaugebiets am Ortsrand, fehlten gerade einmal drei, wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtete. Die Gegner des Baugebiets waren bei der Abstimmung am Sonntag (28. April 2019) knapp in der Mehrheit. Für die Gültigkeit des Entscheids, hätten allerdings mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten gegen den Neubau stimmen müssen. Dann wäre das sogenannte Quorum erfüllt gewesen. Dieses Ziel wurde jedoch nicht erreicht.

Bürgerentscheid in Gerolzhofen: Kein Auszählungsfehler festgestellt

Anzeichen dafür, dass Fehler bei der Auszählung der Stimmen gemacht wurden, gab es nicht, wie ein Initiator am Montag (29. April 2019) mitteilte. Man hoffe aber auf eine weitere Abwägung der Stadt. In Bayern sind bisher 5,8 Prozent aller Bürgerentscheide am Quorum gescheitert, weniger als sonst durchschnittlich in Deutschland, wie aus Angaben des Vereins "Mehr Demokratie" hervorgeht. Wie häufig derart knappe Ergebnisse vorkommen, konnte ein Sprecher zunächst nicht beantworten.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de:Himmelkroner Bürgerinitiative bittet Ministerpräsident um Unterstützung